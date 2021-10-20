المتحدث العسكري: افتتاح أول مركز متكامل بـ6 أكتوبر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من أدوية مشتقات البلازما

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أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، الأربعاء، عن افتتاح أول مركز متكامل في أفريقيا والشرق الأوسط ‏لتجميع البلازما بمدينة السادس من أكتوبر لتحقيق الاكتفاء الذاتى للأدوية المشتقة من البلازما، ‏بالتعاون بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وشركة «جريفولز الأسبانية» ‏الرائدة في ذلك المجال، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ‏والدكتور ‏‎خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون ‏الصحية والوقائية ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ورئيسى مجالس ‏إدارة شركتى «جريفولز الأسبانية» و«جريفولز إيجيبت» وعدد من قادة القوات المسلحة ونخبة ‏من المتخصصين في مجال مشتقات البلازما .

وأوضح المتحدث العسكري أن مركز السادس من أكتوبر يعد أول مركز ناتج عن شراكة استراتيجية طويلة المدى تهدف لدعم ‏نظام الرعاية الصحية في مصر من خلال إنشاء 20 مركزا للتبرع بالبلازما بالتزامن مع إنشاء ‏مصنع لإنتاج أدوية مشتقات البلازما ومعمل ومخزن مركزى للبلازما وفقاً لأحدث النظم العالمية ‏فى ذلك المجال مع ضمان الحصول على كل الاعتمادات الدولية اللازمة لهذا المشروع من خلال ‏الهيئات التنظيمية والرقابية والوكالات الدولية المنوطة بذلك. ‏

ويعد المركز الذي تم افتتاحه رسمياً اليوم مجمعا متكاملا يشمل مركزا للتبرع بالبلازما، ومختبراً ‏معملياً لإختبار عينات البلازما بإلاضافة إلى مركز تدريب وتطوير تابع لأكاديمية «جريفولز ‏للتدريب» وهو المنوط به تطبيق برامج التطوير والتعليم المهنى المستمر للعاملين .

يأتى ذلك في إطار توجه الدولة المصرية للوصول إلى أعلى معايير المنظومة الطبية المتكاملة ‏لمختلف التخصصات والمجالات الطبية بما يسهم في تقديم رعاية صحية لائقة بالمواطن المصري‏‏.‏