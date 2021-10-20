المتحدث العسكري: افتتاح أول مركز متكامل بـ6 أكتوبر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من أدوية مشتقات البلازما

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أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، الأربعاء، عن افتتاح أول مركز متكامل في أفريقيا والشرق الأوسط لتجميع البلازما بمدينة السادس من أكتوبر لتحقيق الاكتفاء الذاتى للأدوية المشتقة من البلازما، بالتعاون بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وشركة «جريفولز الأسبانية» الرائدة في ذلك المجال، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ورئيسى مجالس إدارة شركتى «جريفولز الأسبانية» و«جريفولز إيجيبت» وعدد من قادة القوات المسلحة ونخبة من المتخصصين في مجال مشتقات البلازما .
وأوضح المتحدث العسكري أن مركز السادس من أكتوبر يعد أول مركز ناتج عن شراكة استراتيجية طويلة المدى تهدف لدعم نظام الرعاية الصحية في مصر من خلال إنشاء 20 مركزا للتبرع بالبلازما بالتزامن مع إنشاء مصنع لإنتاج أدوية مشتقات البلازما ومعمل ومخزن مركزى للبلازما وفقاً لأحدث النظم العالمية فى ذلك المجال مع ضمان الحصول على كل الاعتمادات الدولية اللازمة لهذا المشروع من خلال الهيئات التنظيمية والرقابية والوكالات الدولية المنوطة بذلك.
ويعد المركز الذي تم افتتاحه رسمياً اليوم مجمعا متكاملا يشمل مركزا للتبرع بالبلازما، ومختبراً معملياً لإختبار عينات البلازما بإلاضافة إلى مركز تدريب وتطوير تابع لأكاديمية «جريفولز للتدريب» وهو المنوط به تطبيق برامج التطوير والتعليم المهنى المستمر للعاملين .
يأتى ذلك في إطار توجه الدولة المصرية للوصول إلى أعلى معايير المنظومة الطبية المتكاملة لمختلف التخصصات والمجالات الطبية بما يسهم في تقديم رعاية صحية لائقة بالمواطن المصري.