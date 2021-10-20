تعليم الشرقية: افتتاح أول فصل لمتعددي الإعاقة بمدرسة نعمات أبو النيل في ههيا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية افتتاح أول فصل على مستوي المحافظة والرابع على مستوي الجمهورية، لمتعددي الإعاقة بمدرسة نعمات أبوالنيل للتربية الفكرية بمركز ههيا بشراكة مجتمعية مميزة من جمعية نداء، وذلك تفعيلا لقرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 20 لسنة 2019، الخاص بفتح فصول ملحقة بمدارس النور للمكفوفين، ومدارس الأمل للصم للطلاب مزدوجي ومتعددي الإعاقة.

وأوضح رمضان عبدالحميد حسن وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن التوسع في فتح فصول لمتعددي الإعاقة يأتي ضمن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بذوي الهمم لتعليمهم وتأهيلهم وإعدادهم، وتوجيه قدراتهم بتنمية شعورهم بالذات والثقة بالنفس ،والشعور بالأمن النفسي.

وأكد اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالطلاب ذوي الإعاقة، بهدف إكساب الطلاب مزدوجي ومتعددي الإعاقة المهارات المهنية المناسبة من خلال التدريب، حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم؛ ليصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع من خلال التعاون مع مؤسسة نداء للإعاقات السمع بصرية.

وأضاف أن هذه الفصول تهدف إلى تأهيل وتعليم الأطفال مزدوجي ومتعددي الإعاقة، بما يتوافق مع قدراتهم من أجل تمكينهم ودمجهم في المجتمع، وبث الثقة في نفوس الطلاب ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع.

وأشار محمد رمضان مدير عام التعليم العام بالشرقية، أن فصول مزدوجي ومتعددي الإعاقة ستعمل على التقليل من أثر ضغط الإحساس بالإعاقة، وبث الثقة في نفوس الطلاب وتزويدهم بالخبرات المعرفية التي تمكنهم من الاندماج في المجتمع، وإكسابهم المهارات المهنية المناسبة من خلال التدريب ،حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم، ويصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع.

وأكدت أمل بغدادي مديرة إدارة التربية الخاصة، أن نظام القبول يتم على مرحلتين، المرحلة الأولي أن يكون السن في أول أكتوبر ست سنوات ويكون الحد الأقصى للبقاء في هذه المرحلة ١٤ عامًا، ويكون اجتياز المرحلة لكل طالب تبعًا لتخطيه المستويات التأهيلية داخل هذه المرحلة، وأن المرحلة الثانية تبدأ بعد اجتياز المرحلة الأولي، ويبدأ سن القبول بها من ١٤ إلى ٢١ عامًا كحد أقصى للسن، ولا يشترط القبول بالمرحلتين المربع السكني.