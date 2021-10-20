ليستر سيتي يفوز على سبارتاك في مباراة مثيرة

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تمكن ليستر سيتي من تحقيق فوزًا مثيرًا على منافسه سبارتاك بنتيجة 4-3 في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور الجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

وقفز ليستر إلى المركز الثاني في المجموعة بأربع نقاط من ثلاث مباريات، متقدما بنقطة واحدة على سبارتاك صاحب المركز الثالث فيما يتأخر بنقطتين عن ليجيا وارسو الذي يحل ضيفا على نابولي متذيل الترتيب غدا الخميس.

وحطم المهاجم الزامبي، الذي سجل هدفه الأول مع ليستر خلال الانتصار 4-2 على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، دفاع سبارتاك بأسلوبه الممتاز في إنهاء الهجمات بعد تقدم الفريق الروسي 2-صفر عكس سير اللعب.

وتقدم سبارتاك عن طريق ألكسندر سوبوليف بتسديدة أبدلت اتجاهها في الدقيقة 11 وأضاع ليستر عدة فرص قبل أن يضيف جوردان لارسون الهدف الثاني في الدقيقة 44 بعد لعبة جيدة من فيكتور موزيس.

وقلص داكا الفارق قبل الاستراحة عندما كسر مصيدة التسلل ووضع الكرة في شباك حارس سبارتاك ألكسندر مكسيمنكو.

وعادل داكا النتيجة في بداية الشوط الثاني بعد تمريرة من كليتشي إيهيناتشو وأكمل ثلاثيته في الدقيقة 54.

وكان الهدف الثالث جميلا حيث مرر يوري تيلمانس الكرة بين المدافعين إلى داكا وسدد المهاجم الزامبي، الذي انضم إلى ليستر قادما من سالزبورج قبل بداية الموسم، بباطن قدمه من بين قدمي مكسيمنكو.

وكلل داكا أداءه في الدقيقة 79 بهدف ممتاز آخر يشبه الهدف الثالث، حيث وضع الكرة في شباك مكسيمنكو بعد تمريرة من جيمس ماديسون.

ونجح سبارتاك في تقليص الفارق عن طريق سوبوليف بعد تمريرة عرضية منخفضة من موزيس قبل أربع دقائق على النهاية لكن ليستر صمد ليحقق فوزا ثمينا.