بعد استبعاد فرج عامر.. القضاء يفصل في عودة محمد مجاهد لانتخابات سموحة الأحد

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تُصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، الأحد المُقبِل 24 أكتوبر، حكمها في الدعوى المقامة من محمد السيد مجاهد، المرشح المُحتمل على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، لإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية باستبعاده من الانتخابات، والتي سبق وتم تأجيلها للاطلاع، بجانب 5 قضايا أخرى تخص انتخابات نادي سموحة، أحدهما تطالب بوقفها.

يأتي ذلك فيما قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي، اليوم الأربعاء، استبعاد محمد فرج عامر أيضًا من خوض سباق الانتخابات على رئاسة مجلس إدارة نادي سموحة، والمقرر إجراؤها 29 أكتوبر الجاري.

من جهته أكد «مجاهد»، في تصريحات له الأربعاء، على ثقته في نزاهة القضاء، وأنه مستمر في تنفيذ ما وعد به أعضاء نادي سموحة، لتحقيق ما يليق بهذا الصرح الرياضي، الذي يمتلك تاريخًا وسمعة دولية.

وقال «مجاهد»، في دعواه القضائية التي حملت رقم 57 لسنة 76 قضائية، أنه بالرغم من تقديمه المستندات التي تثبت صحة موقفه القانوني وأحقيته بالترشح للانتخابات، إلا أنه تم استبعاده.