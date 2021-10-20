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لقاءات مكثفة للسفير المصري في جمهورية شمال مقدونيا

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لقاءات مكثفة للسفير المصري في جمهورية شمال مقدونيا لقاءات مكثفة للسفير المصري في جمهورية شمال مقدونيا

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استقبل وزير خارجية جمهورية شمال مقدونيا، بويار عثماني، الأربعاء، السفير خالد عمارة، سفير غير المقيم لدى سكوبيا، بمناسبة زيارة العمل التي يجريها إلى العاصمة المقدونية.

وتناول اللقاء التأكيد على الأهمية التي توليها جمهورية شمال مقدونيا للعلاقات السياسية المتميزة التي تربطها بمصر باعتبارها الدولة المحورية في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، والرغبة في تنمية وتعميق العلاقات المشتركة خدمة لمصالح الشعبين في تحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية الشاملة.

و حرص السفير خالد عمارة على عرض وجهة النظر المصرية بشأن مجمل القضايا الخارجية ذات الاهتمام المشترك ونقل صورة جهود التنمية الشاملة التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح .

وفي إطار زيارته لجمهورية شمال مقدونيا، استقبلت نائبة وزير خارجية جمهورية شمال مقدونيا، fatmire isaki، اليوم السفير خالد عمارة، سفير مصر غير المقيم لدى سكوبيا، خلال زيارته للعاصمة المقدونية.

وتناول اللقاء استعراض الجوانب المختلفة للعلاقات الثنائية وتأكيد الرغبة لتطوير التعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية.

وأطلع السفير خالد عمارة نائبة وزير خارجية جمهورية شمال مقدونيا على خطط التنمية والمشاريع القومية المصرية، والفرص التي تتيحها سواء للاستثمار أو لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

كما تم عرض جهود مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإيجاد حلول سياسية للأزمات في منطقة الشرق الأوسط وإرساء أسس راسخة للتعاون بين دول المتوسط بما في ذلك في مجال الطاقة والغاز من خلال تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط.

المصرى اليوم

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