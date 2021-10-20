محافظ الإسكندرية: خفض الحد الأدنى للقبول بـ«خدمات الثانوي» إلى 185 درجة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد محمد الشريف محافظ الإسكندرية، خفض الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية للثانوي العام إلى 185 درجة للعام الدراسي 2021 / 2022، لتحقيق رغبات أولياء الأمور في إلحاق ذويهم بفصول الثانوي العام، وفي إطار القرارات الوزارية المنظمة لذلك .

من جهته قال الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم، أنه وفقًـا أعداد الطلاب المقبولين بالثانوي العام بالمدارس الحكومية في جميع الإدارات التعليمية، ويتبقى أماكن شاغرة بفصول الخدمات للثانوي العام حسب النسبة المقررة.

وأصدر وكيل الوزارة، تعليماته للتعليم الثانوي بالمديرية والإدارات التعليمية بالتعميم ليتسنى للطلاب الراغبين في التقدم للالتحاق بفصول الخدمات سرعة تقديم ملفاتهم والانتظام في الدراسة.