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إزالة 22 حالة تعدٍ على أراضي أملاك دولة في الأقصر

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إزالة 22 حالة تعدٍ على أراضي أملاك دولة في الأقصر إزالة 22 حالة تعدٍ على أراضي أملاك دولة في الأقصر

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شدّد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن باستمرار تنفيذ الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح ، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أراضي الدولة بجميع جهات الولاية.

وقامت رئاسة مركز ومدينة القرنة بقيادة العميد علاء عبدالجابر، بإزالة 17 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ولاية الري بمساحة 2450 متر مربع، وحالة تعدي على أرض زراعية بمساحة 1400 متر، وقامت رئاسة مركز ومدينة أرمنت بقيادة العميد عبدالله عاشور، بتنفيذ ازالة عدد 4 مخالفات تعدي على أرض زراعية بمساحة 575 مترًا مربعًا.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة البياضية بقيادة وكيل الوزارة محمد صحصاح، بإيقاف أعمال صب أعمدة وقواعد خرسانية في الأراضى الزراعية بدون ترخيص بمساحة قيراط تقريبا.

وفي سياق متصل، قامت رئاسة مركز ومدينة الزينية بقيادة العقيد احمد الهوارى، وبالتنسيق مع الدكتورة امل إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، بتنفيذ قرار إزالة في المهد عبارة عن تعدى على الأراضي الزراعية على مساحة 3 قيراط داخل نطاق الوحدة المحلية لقرية الصعايدة.

المصرى اليوم

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