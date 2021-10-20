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مهرجان الجونة.. جائزة أفضل موهبة عربية تذهب لمخرج فيلم «ريش» عمر الزهيري

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مهرجان الجونة.. جائزة أفضل موهبة عربية تذهب لمخرج فيلم «ريش» عمر الزهيري مهرجان الجونة.. جائزة أفضل موهبة عربية تذهب لمخرج فيلم «ريش» عمر الزهيري

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منح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة جائزة أفضل موهبة عربية في الشرق الأوسط، التي تقدمها مجلة فارايتى، للمخرج المصري عمر الزهيري، مخرج فيلم «ريش»، والمشارك ضمن عروض المسابقة الرسمية.

وخلال تسلمه الجائزة، عبر الزهيري عن سعادته وفخره بهذا التكريم خاصة لحصوله على الجائزة في ومنطقة الشرق الأوسط. كما وجه الشكر لمهرجان الجونة السينمائي على الدعم الذي قدمه للمشروع، ولوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، على التكريم الذي سبق وقدمته لصناع الفيلم. واختتم قائلاً: «سعيد بالسينما التي تقدمها مصر، لقد عملت فيلما من أجل الإنسانية».

وتسلم الزهيري الجائزة عن فيلمه «ريش»، ويقدم قصة أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه. ذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسئولية بحثًا عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغيرٍ قاسٍ وعبثي.

المصرى اليوم

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