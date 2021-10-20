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كونتي يرفض تدريب نيوكاسل من أجل مانشستر يونايتد

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كونتي يرفض تدريب نيوكاسل من أجل مانشستر يونايتد كونتي يرفض تدريب نيوكاسل من أجل مانشستر يونايتد

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كشفت صحيفة «ذا صن البريطانية» أن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني السابق للإنتر، رفض عرضًا من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لتدريب الفريق ويأمل في أن يصبح مدربًا لمانشستر يونايتد.

وأضافت الصحيفة أن كونتي أحد المرشحين لتدريب اليونايتد مع تراجع نتائج الفريق وإمكانية رحيل سولشاير.

ولدى كونتي سجل حافل في الدوري الإنجليزي، حيث حقق مع فريق تشيلسي لقب كأس الأتحاد عام 2017 والدوري الإنجليزي، كما قاد صاحب الـ 52 عام الإنتر للفوز بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي للمرة الأولى منذ عام 2010، وفاز بثلاثة ألقاب إيطالية خلال فترة تدريبه مع يوفنتوس.

كونتي حريص على العودة للتدريب بعد تجربته مع النيراتزوري، ولكنه يريد الانضمام إلى مشروع ناجح، خاصًة أن إمكانية رحيل سولشاير قد تحدث في أي وقت إذا استمر الوضع السيئ.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة بفارق خمس نقاط عن المتصدر تشيلسي، ويحتل المركز الثالث في مجموعته بـ دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط.

المصرى اليوم

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