مسحة طبية للاعبي الأهلي غداً استعدادًا لمباراة بطل النيجر

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يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني لمسحة طبية جديدة غدًا، قبل انطلاق المران الجماعي للفريق عصر الخميس.

وتأتي المسحة الطبية وفقًا للبروتوكول الطبي قبل خوض المباريات الرسمية، إلى حين وصول أي مستجدات في هذا الملف من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خاصة بعد تلقي جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري لقاح كورونا.

واستأنف الفريق تدريباته عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الحرس الوطني، التي تقام السادسة مساء السبت على ملعب الأهلي وي السلام، وذلك في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين، لشرح نقاط القوة والضعف في فريق الحرس الوطني بطل النيجر.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل.

كانت مواجهة الذهاب في النيجر قد انتهت بتعادل الفريقين إيجابيًّا ١-١ في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي.