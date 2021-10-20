دون إفصاح عن حالتها.. ملكة بريطانيا تقبل على مضض نصائح طبية بالراحة

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ألغت زيارة مقررة إلى أيرلندا الشمالية

‬ أعلن قصر بكنغهام أن الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا وأطول ملوك العالم جلوسًا على العرش، قررت، اليوم "الأربعاء"، أنْ تستريح لبضعة أيام بناء على نصيحة الأطباء، وألغت خططًا لزيارة أيرلندا الشمالية.

ولم يذكر قصر بكنغهام لماذا يتعين على الملكة الراحة، مكتفيًا بالقول: "إن الملكة إليزابيث في حالة معنوية جيدة، لكنها محبطة لأنها لن تستطيع زيارة أيرلندا الشمالية؛ حيث كان يجب أن تعقد عددًا من اللقاءات الأربعاء والخميس".

وأضاف القصر في بيان: "ترسل الملكة أمنياتها الدافئة لشعب أيرلندا الشمالية، وتتطلّع قدمًا لهذه الزيارة في المستقبل".

وأشار إلى أن الملكة قبلت على مضض نصائح طبية بالراحة خلال الأيام القليلة المقبلة؛ وفقًا لـ"سي إن إن".

وأمضت الملكة مساء أمس في حفل استقبال بقلعة وندسور، لقادة أعمال من المليارديرات مثل بيل غيتس، بعد أنْ عقد رئيس الوزراء بوريس جونسون مؤتمرًا للاستثمارات غير الملوّثة للبيئة قبيل قمة المناخ "كوب 26".