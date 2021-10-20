المقاصة يضم صفقة جديدة قبل انطلاق الدوري

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أعلن نادي مصر المقاصة تعاقده مع الكاميروني ديفيد، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتعاقد المقاصة مع اللاعب الكاميروني، في صفقة انتقال لاعب حر، بناءً على طلب تامر مصطفى، المدير الفني، والذي اشاد بإمكانيات اللاعب الفنية، بعد خضوعه لفترة اختبار مع الفريق في الفترة الماضية.

ويحق للنادي الفيومي قيد اللاعب الكاميروني في قائمته بعد غلق باب الانتقالات الصيفية، لتعاقده معه في صفقة انتقال حر.

ويستعد مصر المقاصة لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها الأربعاء المقبل، على استاد الدفاع الجوي، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز .