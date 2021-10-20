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موسيماني يوقف مران الأهلي أكثر من مرة وتعليمات خاصة للحراس

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موسيماني يوقف مران الأهلي أكثر من مرة وتعليمات خاصة للحراس موسيماني يوقف مران الأهلي أكثر من مرة وتعليمات خاصة للحراس

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بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أجرى أكثر من تقسيمة خلال فقرات المران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين للتأكيد على العديد من التعليمات الفنية الخاصة بمباراة العودة أمام بطل النيجر.

وخاض اللاعبون فقرات بدنية مكثفة في الجيم لمدة ٤٥ دقيقة، عقب انتهاء محاضرة الفيديو تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق.

وقاد موسيماني لاعبيه في أكثر من تقسيمة بأشكال مختلفة، وحرص المدير الفني على تنفيذ العديد من الجمل الفنية في أجزاء من الملعب خلال كل تقسيمة.

كما حرص يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق، على توجيه ثلاثي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء بالعديد من التعليمات، مع تصويب الأخطاء خلال مشاركتهم في تقسيمات الكرة التي أقامها موسيماني على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص المدير الفني للفريق، بيتسو موسيماني، على إيقاف المران أكثر من مرة خلال التقسيمة لتوجيه اللاعبين وتلقينهم العديد من التعليمات الفنية سواء في الهجوم أو الدفاع.

واستأنف الفريق تدريباته عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الحرس الوطني التي تقام في السادسة مساء السبت على ملعب الأهلي وي السلام، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت مواجهة الذهاب في النيجر قد انتهت بتعادل الفريقين إيجابيًّا ١-١، في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي.

المصرى اليوم

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