بث مباشر مباراة يوفنتوس وزينيت في دوري أبطال أوروبا

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يلعب فريق يوفنتوس ضد زينيت مساء اليوم الأربعاء، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسيتم نقل المباراة عبر شاشة بي إن سبورت 1 إكسترا عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، بصوت المعلق خالد الحدي، كما يوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الأوروبية خدمة متابعة اللقاء.

ويحتل فريق يوفنتوس الإيطالي صدارة جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، بعدما حقق النادي الانتصار في الجولة السابقة من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، على حساب نادي تشيلسي الإنجليزي.

في المقابل، يحتل صاحب الأرض والجمهور فريق زينيت سانت بطرسبرغ الروسي، المركز الثاني في مجموعته برصيد 3 نقاط؛ إذ حقق الفريق الروسي الفوز في المباراة السابقة من منافسات دوري الأبطال، على حساب فريق مالمو السويدي.

ويسعى فريق زينيت لخطف الفوز على يوفنتوس، من أجل تحسين مركزه في المجموعة والحفاظ على آماله في التأهل للدور التالي من دوري أبطال أوروبا، خاصة في ظل المنافسة القوية بين الثنائي الآخر، تشيلسي الإنجليزي ومالمو السويدي.

ويأمل زينيت في كسب نقاط المباراة الثلاث على أرضه ووسط جماهيره، قبل الخروج لإيطاليا لمواجهة يوفنتوس الإيطالي في عقر داره بتورينو في الجولة الرابعة، خاصة أن أي نتيجة سلبية في مباراة اليوم ستقلل حظوظه في التأهل، خاصة مع قوة فريق تشيلسي الإنجليزي، الذي يقاتل هو الآخر من أجل التأهل، والحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي.