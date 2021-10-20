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بسكويت محشو وسادة.. بدء توزيع الوجبات المدرسية في بعض المحافظات

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بسكويت محشو وسادة.. بدء توزيع الوجبات المدرسية في بعض المحافظات بسكويت محشو وسادة.. بدء توزيع الوجبات المدرسية في بعض المحافظات

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كشف الدكتور صبحي محسن، المشرف على المشروع الخدمي للتنمية المدرسية بوزارة الزراعة، تفاصيل توزيع الوجبات المدرسية في بعض المدارس.

وقال خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «الوجبة المدرسية تحتوي على كافة المكونات الغذائية الضرورية كالبروتين والفيتامينات والأملاح المعدنية»، مشيرا إلى أن الخطة تستهدف توفير الوجبات المدرسية لما يقرب من 13 مليون طالب.

وتابع «بسكويت محشو بالعجوة أو سادة أو ويفر، ولبن أو عصير»، لافتا إلى أن تجربة توزيع الوجبات المدرسية بدأت في محافظة المنوفية.

وأضاف محسن «الوجبة المدرسية توزع لمراحل رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي وبعض مدارس الثانوية»، مؤكدا أنه سيتم تغطية كافة المحافظات بالوجبة المدرسية مع نهاية الفصل الأول.

المصرى اليوم

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