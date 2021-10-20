خطوات جادة من شركات للسيارات نحو إنتاج بطاريات ومركبات كهربائية

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أعلنت شركة تصنيع السيارات متعددة الجنسيات «ستيلانتس» تعاونها مع شركة تصنيع البطاريات «LG Energy Solution»، لبناء مصنع لتصنيع بطاريات «أيونات الليثيوم» في أمريكا الشمالية، والذي سيبدأ عملياته في أوائل عام 2024.

على الجانب الثاني، أعلنت تويوتا اليوم أنها ستنفق 3.4 مليار دولار لتطوير إنتاج البطاريات وبناء سيارات هجينة وكهربائية في الولايات المتحدة، وستتعاون تويوتا مع تويوتا تسوشو في مصنع لبطاريات أيونات الليثيوم لافتتاحه بحلول عام 2025.

وكلتا الخطوتين، هي علامة أخرى على مدى جدية شركات صناعة السيارات الرئيسية في إتخاذ هذه الخطوة نحو السيارات الكهربائية، بعد الإعلانات الأخيرة من شركة «فورد» و«جنرال موتورز» حول خطط استثمار مماثلة.

فيما أعلنت شركة «ستيلانتس» وهي الشركة الأم لـ «Dodge» و«Jeep» و«Ram»، اليوم، أنها تتعاون مع شركة تصنيع البطاريات «LG» لإنتاج خلايا ووحدات بطارية ليثيوم أيون في مصنع بأمريكا الشمالية، وتاريخ البدء المستهدف هو أوائل عام 2024، وفقًا لبيان الشركة.

سيتم استخدام البطاريات في السيارات الهجينة والكهربائية المصنوعة في أمريكا الشمالية، وصرحت شركة «ستيلانتس» -في وقتع سابق- أنها تعتزم الحصول على 40% من مبيعاتها في الولايات المتحدة من السيارات الكهربائية، بحلول عام 2030 وخصصت مجموعة 35 مليار دولار لتحقيق هذا الهدف. في يوليو الماضي، كشفت شركة «جيب» عن سيارتها الهجينة 2022 «جراند شيروكي 4xe»، ووعدت بالحصول على سيارة عديمة الانبعاثات في كل فئة سيارات الدفع الرباعي بحلول عام 2025.

فيما أعلنت شركة «تويوتا موتور» الواقعة في أمريكا الشمالية أنها ستنفق 1.3 مليار دولار، وهي جزء من خطة استثمارية أكبر تبلغ 3.4 مليار دولار مدتها 9 سنوات، لإنشاء مصنع لبطاريات الليثيوم أيون في الولايات المتحدة لتزويد السيارات الهجينة والكهربائية في السوق الأمريكية.

وقالت «تويوتا» إن هذا المصنع من المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2025، وكانت شركة صناعة السيارات أعلنت سابقًا أنها ستنفق 13.5 مليار دولار في جميع أنحاء العالم لإنتاج بطارياتها الخاصة ولتطوير بطارية صلبة بحلول عام 2025 أيضًا. وفي سبتمبر الماضي، أخبر مسؤول تنفيذي في شركة «تويوتا» أخبار السيارات أن الشركة تختبر بالفعل «نموذجًا أوليًا للعمل».

على الرغم من أن تويوتا كانت أبطأ من بعض الشركات في التعبير عن الحماس للسيارات الكهربائية، مع التركيز بشكل أكبر على السيارات الهجينة، إلا أن إعلانها اليوم كان بعنوان «الاتجاه بتويوتا إلى مستقبل كهربائي في الولايات المتحدة» تقول شركة صناعة السيارات إنها ستبني «حوالي 70» طرازًا هجينًا أو كهربائيًا بحلول عام 2025، منها 15 ستكون كهربائية بالكامل.

تمتلك جنرال موتورز مصنعين مشتركين للبطاريات، وكذلك مع «إل جي» في أوهايو وتينيسي، ويجب أن يبدأ أولهما في إنتاج خلايا البطارية في النصف الثاني من عام 2022.