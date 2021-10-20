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وفد دبلوماسي من 12 دولة يزورون البحر الأحمر تمهيدا لزيادة الرحلات السياحية

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وفد دبلوماسي من 12 دولة يزورون البحر الأحمر تمهيدا لزيادة الرحلات السياحية وفد دبلوماسي من 12 دولة يزورون البحر الأحمر تمهيدا لزيادة الرحلات السياحية

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استقبل اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الأربعاء، 12 قنصلا لدول أجنبية مختلفة، لاطلاعهم على الإجراءات الاحترازية المتخذة بمدن المحافظة بشأن مكافحة ، تمهيدا لزيادة عدد الرحلات السياحية القادمة من بلادهم خلال الفترة المقبلة.

وضم الوفد الدبلوماسي 12 قنصلاً من دول مختلفة، هم (الأمين العام لسفارة بلجيكا القنصل ماكسيميليان دوتيلو، ورئيس المكتب القنصلي لسفارة كرواتيا أمينة المجزوب، وقنصل سفارة جمهورية التشيك بتر شاب، وقنصل سفارة إيطاليا كيارا سول، وقنصل سفارة لاتفيا ماريس رامبي، وقنصل سفارة ليتوانيا ايرماس باكالنيز، ومستشار أول قنصل سفارة مالطهدا لينا النافوري، وقنصل سفارة النرويج ديونيس افديمتاج، ومستشار الوزير قنصل سفارة سلوفينيا أليس سلان، وقنصل سفارة إسبانيا آلفارو ترافيسيدو، ورئيس مكتب الخدمات القنصلية قنصل سفارة سويسرا آنا كريستينا جوبلر، ومساعد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة مينا هارالا).

وأوضح المحافظ أنه عرض على الوفد خطة المحافظة بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، وعلى رأسها الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي بمختلف مدن المحافظة باللقاح المضاد لفيروس كورونا، كما تم تطعيم 65% من سكان المحافظة، لافتا إلى أنه كشف لهم محاور خطة تطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين بمدن المحافظة بصفة عامة، وبمدينة الغردقة بصفة خاصة، بما يحافظ على الشكل الجمالي للمدينة، مشيراً إلى أنهم تابعوا الإجراءات الاحترازية المتخذة بمطار الغردقة الدولي وخضعوا لها، كما قاموا بزيارة بعض المستشفيات بالغردقة لمتابعة تجهيزاتها والخدمات الصحية المقدمة بها.

من ناحية أخرى، أشاد الوفد الدبلوماسي بمستوى النظافة بمدينة الغردقة، وبالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة بمدن محافظة البحر الأحمر، وفي الفنادق والمنشآت السياحية، وبكرم الضيافة من أبناء المحافظة.

وأكد قناصل الدول أنهم سينقلون الصورة الحقيقية إلى بلادهم لما تابعوه وخضعوا له بأنفسهم من إجراءات صحية دقيقة في محافظة البحر الأحمر، وأشاروا إلى أنهم يتوقعون زيادة عدد الرحلات السياحية إلى بصفة عامة وإلى البحر الأحمر بصفة خاصة خلال الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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