مباراة تشيلسي مباشرة دوري أبطال أوروبا

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يستضيف فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره مالمو السويدي، مساء الأربعاء، في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويسعى تشيلسي، حامل اللقب، لتحقيق فوزه الثاني في المجموعة، بعد خسارته في الجولة الماضية 0-1 خارج ملعبه ضد يوفنتوس الإيطالي، وقبلها الفوز في الجولة الأولى 1-0 على زينيت سان بطرسبرج الروسي.

في المقابل، يأمل فريق مالمو في تحقيق أول نقطة له في المجموعة، بعد تلقي خسارتين في أول جولتين ضد يوفنتوس 0-3 وزينيت 0-4.

تشيلسي يحل ثالثاً في المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا بـ3 نقاط بالتساوي مع زينيت، بينما يأتي مالمو بلا رصيد في المركز الرابع.



ويستضيف ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، مباراة تشيلسي ضد مالمو مساء الأربعاء.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي، التاسعة بتوقيت القاهرة.

تُبث منافسات دوري أبطال أوروبا عبر قنوات “بي إن سبورتس” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تذاع مباراة تشيلسي ومالمو على قناة “beIN Sports 2 HD Premium”.

وفى نفس المجموعة يواجه يوفنتوس فريق زينيت بطرسبرج على قناة بي إن سبورتس beIN Sports HD.

ويحتل فريق يوفنتوس الايطالي، صدارة جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، بعدما حقق النادي الانتصار في الجولة السابقة من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، علي حساب نادي تشيلسي الانجليزي.

في المقابل يحتل صاحب الأرض والجمهور فريق زينيت سانت بطرسبرغ الروسي، المركز الثاني في مجموعته برصيد 3 نقاط؛ إذ حقق الفريق الروسي الفوز في المباراة السابقة من منافسات دوري الأبطال، على حساب فريق مالمو السويدي.

ويسعى فريق زينيت، لخطف الفوز على يوفنتوس، من أجل تحسين مركزه في المجموعة والحفاظ على آماله في التأهل للدور التالي من دوري أبطال أوروبا، خاصة في ظل المنافسة القوية بين الثنائي الآخر، تشيلسي الإنجليزي ومالمو السويدي.

ويأمل زينيت في كسب نقاط المباراة الثلاث على أرضه ووسط جماهيره، قبل الخروج لإيطاليا لمواجهة يوفنتوس الإيطالي في عقر داره بتورينو في الجولة الرابعة، خاصة أن أي نتيجة سلبية في مباراة اليوم ستقلل حظوظه في التأهل، خاصة مع قوة فريق تشيلسي الإنجليزي، الذي يقاتل هو الآخر من أجل التأهل، والحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي.