تشكيل تشيلسي المتوقع أمام مالمو في دوري أبطال أوروبا

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بحثاً عن استعادة نغمة الانتصارات من جديد على الصعيد الأوروبي يjحفز فريق تشيلسي الإنجليزي حامل اللقب لتحقيق الفوز على ضيفه مالمو السويدي في المباراة التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء.

ويستضيف تشيلسي على أرض ملعبه الشهير «ستامفورد بريدج» نظيره مالمو السويدي ضمن الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان تشيلسي قد خسر في الجولة الثانية أمام نظيره يوفنتوس الإيطالي على أرض ملعب الأخير بهدف للاشيء.

ويدخل فريق تشيلسي المباراة، وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثامنة، برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف خلف زينيت الروسي صاحب المركز الثاني فيما يتصدر يوفنتوس المجموعة بـ 6 نقاط، بينما يحتل مالمو يحتل المركز الرابع والأخير دون رصيد، بعد الهزيمة في أول مباراتين.

وينتظر أن يخوض الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق يوفنتوس مباراة الليلة بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

في خط الدفاع: تياجو سيلفا وكريستنسين ومالانج سار وسيزار أزبليكويتا.

في خط الوسط: نجولو كانتي وكوفاسيتش وجورجينيو.

في خط الهجوم: حكيم زياش وروميلو لوكاكو وتيمو فيرنر.