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مباراة برشلونة اليوم مباشر الآن (لحظة بلحظة)

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مباراة برشلونة اليوم مباشر الآن (لحظة بلحظة) مباراة برشلونة اليوم مباشر الآن (لحظة بلحظة)

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يلعب فريق برشلونة اليوم ضد منافسه دينامو كييف الأوكراني في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل الفريق الكتالوني المباراة وسط ضغوط كبيرة بسبب تراجع وضعيته في ترتيب المجموعة حيث يحتل المركز الرابع والأخير بدون نقاط، فيما يتواجد النادي الأوكراني في المركز الثالث بنقطة.

وتقام مباراة برشلونة اليوم أمام دينامو كييف عند الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة على ملعب كامب نو على قناة بي إن سبورت 1 بصوت المعلق التونسي رؤوف خليف.

ويوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة الأوروبية خدمة متابعة أحداث مباراة برشلونة اليوم مباشر مع تحديث مستمر للأخبار والنتيجة.

في انتظار بداية المباراة

المصرى اليوم

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