بعد انسحاب اليابان.. الإمارات تستضيف كأس العالم للأندية

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أعلن الشيخ راشد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن بلاده حصلت على حق استضافة كأس العالم للأندية نسخة 2021.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإماراتي لكرة القدم بياناً عبر "تويتر" قال فيه على لسان النعيمي: "إن السمعة الدولية الناصعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات ومنها الرياضية شكّلت عاملاً حيوياً في منح دولة الإمارات حق استضافة كأس العالم للأندية نسخة 2021".

وكان من المقرر أن تستضيف اليابان البطولة في ديسمبر من العام الحالي، لكنها انسحبت الشهر الماضي؛ بسبب وضع فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.

واختار الفيفا العام الماضي اليابان لاستضافة البطولة التقليدية التي تضم سبعة فرق بعد تأجيل البطولة الموسعة التي كان من المخطط إقامتها في الصين في يونيو 2021 بمشاركة 24 فريقاً؛ بسبب الجائحة.