أخبار عاجلة

الطفيلي: تصريح نصر الله سقطة ونزول لمستوى "حُزيب" جعجع -
"ميقاتي": حريصون على علاقات أفضل مع السعودية.. وندين أي تدخُّل في شؤونها -
الصحة العالمية: جائحة كوفيد لم تنته بعد -
الدبيبة في رسالة لأهالي برقة: المعركة سياسية بحتة وليست جهوية ولن أقبل بتقسيم ليبيا -
جامعة أسوان تهنيء أفضل 5 علماء ضمن قائمة أفضل 2٪ من العلماء حول العالم -
بيان سعودي يوناني: الالتزام بحماية سيادة الدول على حدودها البحري وإنشاء صندوق استثماري مشترك -
«فوربس»: إيلون ماسك أغنى شخص في التاريخ -
عصام الشوالي يصدم محمد صلاح -
سمير عثمان: ركلة جزاء الزمالك أمام إنبي غير صحيحة -
الشوالي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بخصوص علي معلول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

رؤساء شركات عالمية: «اقتصادية قناة السويس» الوجهة المفضلة للاستثمار في

Print
رؤساء شركات عالمية: «اقتصادية قناة السويس» الوجهة المفضلة للاستثمار في مصر رؤساء شركات عالمية: «اقتصادية قناة السويس» الوجهة المفضلة للاستثمار في

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مشاركة رؤساء شركات عالمية ومصرية ومستثمرون أجانب شركاء المنطقة في التنمية، ضمن المتحدثين الرئيسيين في أولى فعاليات الهيئة تحت عنوان «مسار متكامل...وجهة واحدة» حيث تناقش الفعالية كيف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي وجهة المستثمر المفضلة للاستثمار في ، فضلاً عن عرض قصص النجاح للمستثمرين العاملين بنطاق المنطقة الاقتصادية وكيف نجحت تجاربهم داخل المنطقة والحديث عن الحوافز التي يتمتع بها المستثمر عند إقامة المشروعات، والتي نجح البعض منهم في إجراء توسعات لمشاريعهم سواء بالمناطق الصناعية أو الموانئ التابعة للمنطقة.

وذكر البيان الصادر عن الهيئة أن من بين المتحدثين الرئيسيين في الفعالية الأولي التي تنطلق من داخل الجناح المصري في إكسبو ٢٠٢٠ دبي، هم السيد/ ستيفن يوجالينجام الرئيس والمدير العام لشركة قناة السويس لتداول الحاويات (محطة حاويات شرق بورسعيد)، والمهندس/ كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة مجموعة سامكريت ورئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية المتكاملة (تطوير صناعى) والسيد/ مايك ويتفيلد المدير العام لمجموعة نيسان للسيارات-إفريقيا ومصر ورئيس مؤسسة مصنعي السيارات بالقارة الإفريقية والسيد/ ياشورو هيداكا المدير العام لمجموعة تويوتا تسوشو مصر والمهندس/ أحمد السويدي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة السويدي إلكتريك والدكتور/ هاني سري الدين مؤسس وشريك مدير لمكتب سري الدين وشركاه- أستاذ القانون بجامعة القاهرة.

وأضاف البيان أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية والقيادة السياسية كأحد المشروع القومية الواعدة للاستثمار في مصر، فضلاً عن اهتمام المستثمرين الأجانب بالاستثمار داخل الموانئ والمناطق الصناعية التابعة، حيث شهدت المنطقة في الآونة الأخيرة اهتمام بعض الدول الأوروبية بإقامة مناطق اقتصادية خارج بلادها داخل العين السخنة وشرق بورسعيد مثل بولندا وروسيا الاتحادية، فضلاً عن تواجد شركات عالمية فرنسية وصينية وأوروبية تعمل داخل المنطقة الصناعية بالعين السخنة وتقوم بتوسيع مشروعاتهم وتنفيذ خطوط إنتاجية إضافية نتيجة الحوافز المقدمة وتميز قرب المناطق الصناعية للموانئ مما يسهل عمليات التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، وكذلك التصدير للسوق المحلية بالقواعد الجديدة التي صدرت لتحسين مناخ الأعمال.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
المفتي: دعم مبادرات تحسين أحوال المواطنين واجب وطني على كل مصري بالخارج

المفتي: دعم مبادرات تحسين أحوال المواطنين واجب وطني على كل مصري بالخارج

تضامن سوهاج تحصل على جائزة مصر للتميز الحكومي

تضامن سوهاج تحصل على جائزة مصر للتميز الحكومي

بالمزمار البلدي والورود.. نادي الغردقة يحتفل بلاعبيه بمنتخب مصر للكاراتيه

بالمزمار البلدي والورود.. نادي الغردقة يحتفل بلاعبيه بمنتخب مصر للكاراتيه

وزير القوى العاملة: مبادرة «سجل نفسك» تتيح الاطلاع على احتياجات المصريين في الخارج

وزير القوى العاملة: مبادرة «سجل نفسك» تتيح الاطلاع على احتياجات المصريين في الخارج