كواليس مران الأهلي اليوم .. موسيماني يطبق شيئين

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته عصر اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر، المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت على ملعب الأهلي we السلام، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لشرح نقاط القوة والضعف في فريق الحرس الوطني بطل النيجر.

وشدد موسيماني على ضرورة التركيز على بعض الجوانب الإيجابية التي قدمها الفريق في مباراة الذهاب وتفادي الأخطاء لحسم التأهل لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخاض لاعبو الأهلي تدريبات بدنية مكثفة في الجيم لمدة ٤٥ دقيقة، عقب انتهاء محاضرة الفيديو، وذلك تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق.

يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته أمس الثلاثاء، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها بيتسو موسيماني المدير الفني للاعبين لمدة ٤٨ ساعة، عقب العودة من النيجر يوم الأحد الماضي.

ويواصل الأهلي استعداداته لخوض مباراة فريق الحرس الوطني بطل النيجر، في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل.

ويسعى الأهلي لحسم التأهل إلى دور المجموعات، في مباراة القاهرة، بعد أن انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في نيامي يوم السبت الماضي بالتعادل الإيجابي 1-1.