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مدرب الاتحاد السكندري يستقيل من تدريب منتخب السلة

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مدرب الاتحاد السكندري يستقيل من تدريب منتخب السلة مدرب الاتحاد السكندري يستقيل من تدريب منتخب السلة

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اعتذر أحمد مرعي المدير الفني للفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري، عن الاستمرار في مهام عمله كمديرا فنيا للمنتخب المصري.

وأكد أحمد مرعي، علو صعوبة الجمع بين المنصبين في الفترة المقبلة والاكتفاء بالإشراف على تدريب النادي السكندري.

وارسل نادي الاتحاد السكندري مساء اليوم الأربعاء خطاب إلى الاتحاد المصري لكرة السلة يعلن فيه اعتذار أحمد مرعي المدير الفني لمنتخب عن عدم استكمال مهمته مع الفراعنة.

ووجه الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة الشكر لنادي الاتحاد ومديره الفني أحمد مرعي في الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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