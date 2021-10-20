تعرف على تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام أتلانتا

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سيكون مسرح الأحلام أولد ترافورد على موعد الليلة مع مباراة من العيار الثقيل في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2021/2022 ، حين يستضيف الفريق الإنجليزي نظيره أتالانتا الإيطالي في البطولة الأوروبية.

وتأتي المباراة بين مانشستر يونايتد وأتالانتا ضمن الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر الضيف فريق أتالانتا حالياً المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يحتل مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وتنطلق المباراة بين مانشستر يونايتد وضيفه أتالانتا عند 9 مساء بتوقيت القاهرة الموافق 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة و11 بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يبدأ النرويجي أولى جونر سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد المباراة بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

في خط الدفاع: ون بيساكا وفيكتور ليندولف وهاري ماجواير ولوك شو.

في خط الوسط: سكوت ماكتوميناي وفريد وبرونو فيرنانديز.

في خط الهجوم: ماركوس راشفورد وكريستيانو رونالدو وماسون جرينوود.