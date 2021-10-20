رسمياً كومان يعلن تشكيل برشلونة أمام دينامو كييف .. مفاجأت بالجملة

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أعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها فريقه المباراة أمام نظيره دينامو كييف الأوكراني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف برشلونة عند الساعة السابعة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء نظيره دينامو كييف على أرض ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات في البطولة الأوروبية العربية.

وخسر الفريق الكتالوني أول مباراتين له بالبطولة هذا الموسم، أمام بايرن ميونخ على كامب نو وأمام بنفيكا على ملعب النور في لشبونة والمباراتين بنتيجة واحدة 3-0.

ويفتقد برشلونة في مباراة الليلة جهود لاعبيه: بيدري جونزاليس ومارتن برايثوايت ورونالد أراوخو للإصابة، وإريك جارسيا للإيقاف، وعثمان ديمبلي لعدم الجاهزية.

وضمت التشكيلة التي أعلنها رونالد كومان لخوض مباراة دينامو كييف من نجوم برشلونة اللاعبين:

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: جوردي ألبا وجيرارد بيكيه وكيلمونت لينجليه وأوسكار مينجويزا.

في خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس وفرينكي دي يونج وسيرجينو ديست.

في خط الهجوم: جافي وممفيس ديباي ولوك دي يونج.