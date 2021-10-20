أخبار عاجلة

الصحة العالمية: جائحة كوفيد لم تنته بعد -
الدبيبة في رسالة لأهالي برقة: المعركة سياسية بحتة وليست جهوية ولن أقبل بتقسيم ليبيا -
جامعة أسوان تهنيء أفضل 5 علماء ضمن قائمة أفضل 2٪ من العلماء حول العالم -
بيان سعودي يوناني: الالتزام بحماية سيادة الدول على حدودها البحري وإنشاء صندوق استثماري مشترك -
«فوربس»: إيلون ماسك أغنى شخص في التاريخ -
عصام الشوالي يصدم محمد صلاح -
سمير عثمان: ركلة جزاء الزمالك أمام إنبي غير صحيحة -
الشوالي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بخصوص علي معلول -
رانيا ملاح توجه رسالة غامضة لجمهورها على إنستجرام -
شرطة الرياض تطيح بـ3 أشخاص ارتكبوا جرائم سطو على منازل ومرافق عامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

التاريخ يُدعم برشلونة.. ودينامو كييف يحلم بالمعجزة في دوري أبطال أوروبا

Print
التاريخ يُدعم برشلونة.. ودينامو كييف يحلم بالمعجزة في دوري أبطال أوروبا التاريخ يُدعم برشلونة.. ودينامو كييف يحلم بالمعجزة في دوري أبطال أوروبا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

سيعود برشلونة إلى خوض مباراة حاسمة في دوري أبطال أوروبا هذا الأربعاء حيث يلتقيان مع دينامو كييف في كامب نو يوم الثلاثاء. عانى الفريق الكتالوني تحت قيادة مدربه الهولندي رونالد كومان هذا الموسم ولا يمكنه تحمل خسارة هذه المباراة.

ويحتل دينامو كييف المركز الثالث في المجموعة الخامسة في الوقت الحالي وحصل على نقطة واحدة فقط من مباراتين حتى الآن. عانى الفريق الأوكراني من هزيمة 5-0 أمام بايرن ميونيخ الشهر الماضي وسيحتاج إلى التعافي هذا الأربعاء.

برشلونة، من ناحية أخرى، متأصل في قاع مجموعته وعانى من بداية كئيبة في دوري أبطال أوروبا هذا العام. عانى العملاق الكتالوني من هزائم متتالية 3-0 في المسابقة وسيتعين عليه توخي الحذر من هزيمة أخرى أمام دينامو كييف.

وحقق عثمان ديمبيلي تقدمًا في تعافيه ولكن قد لا يُشارك في هذه المباراة. سجل أنسو فاتي هدفًا ضد فالنسيا خلال المواجهة الأخيرة في الليجا ومن المرجح أن يبدأ هذه المباراة.

بينما تعرض رونالد أروجو لإصابة خلال فترة التوقف الدولي وسيكون خارج هذه المباراة، ويغيب أيضًا عن الفريق الكاتلوني اللاعب إيريك جارسيا الذي تعرض للطرد أمام بنفيكا الشهر الماضي وسيتم إيقافه عن هذه المباراة.

وعلى الجانب الأخر أصيب رباعي دينامو كييف، دينيس بوبوف وإبراهيم كارجبو وفلاديسلاف كولاش وأرتيم بيسدين في الوقت الحالي وتم استبعادهم من هذه المباراة.

برشلونة ودينامو كييف وجهًا لوجه:

برشلونة لديه سجل لا تشوبه شائبة ضد دينامو كييف، حيث فاز في جميع المباريات الأربع التي لعبت بين الفريقين. لم يهزم دينامو كييف برشلونة أبدًا في مباراة رسمية وسيحتاج إلى كتابة التاريخ هذا الأسبوع.

وكان اللقاء السابق بين الجانبين قد أقيم العام الماضي وانتهى بفوز برشلونة 4-0. وسيسعى الفريق الكاتلوني لتكرار الأمر ذاته في مباراة الليلة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة العالمية: جائحة كوفيد لم تنته بعد

الصحة العالمية: جائحة كوفيد لم تنته بعد

الدبيبة في رسالة لأهالي برقة: المعركة سياسية بحتة وليست جهوية ولن أقبل بتقسيم ليبيا

الدبيبة في رسالة لأهالي برقة: المعركة سياسية بحتة وليست جهوية ولن أقبل بتقسيم ليبيا

جامعة أسوان تهنيء أفضل 5 علماء ضمن قائمة أفضل 2٪ من العلماء حول العالم

جامعة أسوان تهنيء أفضل 5 علماء ضمن قائمة أفضل 2٪ من العلماء حول العالم

بيان سعودي يوناني: الالتزام بحماية سيادة الدول على حدودها البحري وإنشاء صندوق استثماري مشترك

بيان سعودي يوناني: الالتزام بحماية سيادة الدول على حدودها البحري وإنشاء صندوق استثماري مشترك