التاريخ يُدعم برشلونة.. ودينامو كييف يحلم بالمعجزة في دوري أبطال أوروبا

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سيعود برشلونة إلى خوض مباراة حاسمة في دوري أبطال أوروبا هذا الأربعاء حيث يلتقيان مع دينامو كييف في كامب نو يوم الثلاثاء. عانى الفريق الكتالوني تحت قيادة مدربه الهولندي رونالد كومان هذا الموسم ولا يمكنه تحمل خسارة هذه المباراة.

ويحتل دينامو كييف المركز الثالث في المجموعة الخامسة في الوقت الحالي وحصل على نقطة واحدة فقط من مباراتين حتى الآن. عانى الفريق الأوكراني من هزيمة 5-0 أمام بايرن ميونيخ الشهر الماضي وسيحتاج إلى التعافي هذا الأربعاء.

برشلونة، من ناحية أخرى، متأصل في قاع مجموعته وعانى من بداية كئيبة في دوري أبطال أوروبا هذا العام. عانى العملاق الكتالوني من هزائم متتالية 3-0 في المسابقة وسيتعين عليه توخي الحذر من هزيمة أخرى أمام دينامو كييف.

وحقق عثمان ديمبيلي تقدمًا في تعافيه ولكن قد لا يُشارك في هذه المباراة. سجل أنسو فاتي هدفًا ضد فالنسيا خلال المواجهة الأخيرة في الليجا ومن المرجح أن يبدأ هذه المباراة.

بينما تعرض رونالد أروجو لإصابة خلال فترة التوقف الدولي وسيكون خارج هذه المباراة، ويغيب أيضًا عن الفريق الكاتلوني اللاعب إيريك جارسيا الذي تعرض للطرد أمام بنفيكا الشهر الماضي وسيتم إيقافه عن هذه المباراة.

وعلى الجانب الأخر أصيب رباعي دينامو كييف، دينيس بوبوف وإبراهيم كارجبو وفلاديسلاف كولاش وأرتيم بيسدين في الوقت الحالي وتم استبعادهم من هذه المباراة.

برشلونة ودينامو كييف وجهًا لوجه:

برشلونة لديه سجل لا تشوبه شائبة ضد دينامو كييف، حيث فاز في جميع المباريات الأربع التي لعبت بين الفريقين. لم يهزم دينامو كييف برشلونة أبدًا في مباراة رسمية وسيحتاج إلى كتابة التاريخ هذا الأسبوع.

وكان اللقاء السابق بين الجانبين قد أقيم العام الماضي وانتهى بفوز برشلونة 4-0. وسيسعى الفريق الكاتلوني لتكرار الأمر ذاته في مباراة الليلة.