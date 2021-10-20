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الأردن : 8 وفيات و1597 إصابة كورونا.. و5 % إيجابية الفحوصات

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جى بي سي نيوز :-  أعلنت وزارة الصحة الثلاثاء، عن تسجيل 8 وفيات و1597 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10895 وفاة و844801 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم 5.09 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 16229 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 98 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 66 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 516 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 11 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 30 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 13 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 12 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 28 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 10 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 12 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 14 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 13 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1316 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 817677 حالة.

كما أشار إلى إجراء 31400 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 10610668 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3830249، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3420478.

 

جي بي سي نيوز

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