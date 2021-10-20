إبراهيم سعيد ينضم لبرنامجي «أوضة اللبس ونمبر وان»

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أعلنت شبكة قنوات النهار؛ التعاقد مع إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق ونجم منتخب مصر.

وقالت الشبكة في بيان صادر، إن إبراهيم سعيد سيقدم فقرات تحليلية على القناة، يرصد خلالها تحليلًا لأهم الأحداث على الساحة الرياضية ببرنامجي " أوضة اللبس ونمبر وان"

وتقوم إدارة القناة بعمل تطوير شامل في برامجها الرياضة، من خلال خطة عمل جديدة، تشمل تطويرًا جديدًا على مستوى الشكل والمضمون من خلال الفقرات الجديدة وظهور المزيد من نجوم الكرة العالمية لتغطية البطولات المحلية والعالمية بصورة متميز.

يذكر أن شادي محمد، نجم الأهلي السابق، سوف يقدم برنامج "اوضة اللبس"، ابتداء من السبت المقبل، بدلاً من أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق.