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نظرة مستقبلية مستقرة.. «فيتش» العالمية تبقى تصنيف الائتماني عند «+B»

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نظرة مستقبلية مستقرة.. «فيتش» العالمية تبقى تصنيف مصر الائتماني عند «+B» نظرة مستقبلية مستقرة.. «فيتش» العالمية تبقى تصنيف الائتماني عند «+B»

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أبقت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني تصنيف الائتمانى عند «+B»، ونظرة مستقبلية مستقرة.

وأكدت الوكالة، في بيان الأربعاء، أن تصنيف مصر يدعمه الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تواصلها ، مدعومة بحجم الاقتصاد، مشيرة إلى استمرار النمو الاقتصادي وحزمة الدعم الخاصة بـ"كورونا" ساهمت في الحد من تأثير الجائحة على المالية العامة لمصر.

وأفادت "فيتش" بأن الجائحة عرقلت اتجاه خفض ديون مصر الذي استمر عامين، مؤكدة أن النمو الاقتصادي في مصر فاق النمو في الغالبية العظمى من الدول طوال الجائحة.

وتوقعت استئناف تراجع الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022، وقالت إن مصر تتمتع بمرونة كبيرة في التمويل.

المصرى اليوم

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