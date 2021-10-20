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وجه المعلق الرياضي أحمد الطيب، رسالة نارية، بسبب الإساءة إلى يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وكان أوباما، تعرض لانتقادات في الفترة الأخيرة بسبب عدم ثبات مستواه الفني، وهو ما أثر على انضمامه إلى معسكرات منتخب مصر في الفترة الماضية.

وكتب أحمد الطيب، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» :«إستمرار الإساءة والتقليل من قدر ومكانة وموهبة (أوباما) ثانى هدافى الزمالك بطل الدورى بعد بن شرقى، بتسجيله الموسم الماضى عشرة أهداف وصناعته لخمسة أهداف إضافة إلى أدواره الأخرى (دفاعيّاً وهجوميّاً) ومقارنة بكل غيره في هذا المركز 10 في أندية مصر أصبح أمراً غير مقبول وغير مبرّر».

وأضاف:«أوباما، مكانه الطبيعى أن يكون أساسيّاً في منتخب مصر ليس فقط في الزمالك!! — رجاء الهدووووء والمساندة للاعب محترم ومؤدب وموهوب ومنتج وممتع وبطل الدوري».