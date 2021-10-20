وزارة التخطيط تعقد برنامجًا تدريبيًا لرفع كفاءة مديري المشروعات

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عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع معهد التخطيط القومي برنامجًا تدريبيًا حول «التكلفة المعيارية»، بهدف رفع كفاءة مديري المشروعات بالوزارة والجهات التابعة على أسس محاسبة التكاليف، والموازنات التخطيطية، وشروط وأسس التكاليف المعيارية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أهمية التدريب في صقل مهارات وتنمية قدرات العاملين، مشيرة إلى أن الاستثمار في العنصر البشري هو المحرك الأساسي لتحقيق تطلعات الدولة، وهو ما يأتي في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وخلال افتتاح البرنامج التدريبي، أشار المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف على الإدارة الاستراتيجية، إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي في عملية المتابعة والتقييم، ودوره في وضع أهداف محددة للخطة واضحة وقابلة للقياس.

وأوضح مصطفى، في بيان صحفى للوزارة الأربعاء، أن البرنامج يتضمن التدريب على نظام التكلفة على أساس الأنشطة، وأسس تبويب التكاليف، وطرق تخصيص التكاليف المباشرة، بالإضافة إلى الموازنات التخطيطية، وقوائم الدخل للبرامج، فضلًا عن تطبيقات عملية على محاور البرنامج.