بيان رسمي.. نيوكاسل يطالب جماهيره بالامتناع عن ارتداء الزي العربي (صور)

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أصدر نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بيانًا رسميًا اليوم الأربعاء 20-10-2021 يطالب خلاله جماهيره بعدم ارتداء الزي العربي خلال مباريات الفريق، مؤكدًا أن ذلك قد يتسبب في الإساءة للآخرين.

وظهر العديد من جماهير نيوكاسل مرتدين الزي العربي خلال مباراة فريقهم أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتي خسرها الفريق 3-2، وذلك بعد شراء صندوق الاستثمارات العامة السعودي للنادي في صفقة بلغت 305 مليون جنيه استرليني.

ونشر الحساب الرسمي لنادي نيوكاسل عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر نص البيان الذي جاء كالتالي: «نادي نيوكاسل يطلب من المؤيدين التفضل بالامتناع عن ارتداء الملابس العربية التقليدية أو أغطية الرأس المستوحاة من الشرق الأوسط في المباريات إذا كانوا لا يرتدون عادة مثل هذا الزي».

وأضاف نيوكاسل في بيانه: «لم يتعرض أي شخص من بين مجموعة المالكة الجديدة للإهانة بأي شكل من الأشكال من ملابس المعجبين الذين اختاروا الاحتفال بهذه الطريقة».

واختتم: «ومع ذلك، لا يزال هناك احتمال أن ارتداء هذه الطريقة غير مناسب ثقافيًا وقد يتسبب في الإساءة للآخرين».

جماهير نيوكاسل ترتدي ملابس عربية

جماهير نيوكاسل ترتدي ملابس عربية

جماهير نيوكاسل ترتدي ملابس عربية

جماهير نيوكاسل ترتدي ملابس عربية

جماهير نيوكاسل ترتدي ملابس عربية

جماهير نيوكاسل ترتدي ملابس عربية

جماهير نيوكاسل ترتدي ملابس عربية

جماهير نيوكاسل ترتدي ملابس عربية