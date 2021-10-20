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بورصة لندن: نقدر حجم التعاون مع المصرية

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بورصة لندن: نقدر حجم التعاون مع الحكومة المصرية بورصة لندن: نقدر حجم التعاون مع المصرية

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أعرب الرئيس التنفيذي لأسواق رأس المال ببورصة لندن عن تقديره لحجم التعاون القائم بين بورصة لندن والحكومة المصرية، وتطلعه نحو المزيد من التعاون مع سوق المال المصري خلال الفترة المقبلة.

أعرب عن تقديره للإجراءات المصرية الطموحة لتحقيق التعافي المرن والأخضر من جائحة كورونا، ومنها إصدارات السندات الخضراء بما تمثله من أولوية مشتركة بين والمملكة المتحدة لدعم المشروعات الخضراء، خاصة على ضوء استضافة المملكة المتحدة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «بجلاسجو» الشهر المقبل، واستضافة مصر لأعمال المؤتمر خلال العام المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط- اليوم الأربعاء- مع موراي روس الرئيس التنفيذي لأسواق رأس المال ببورصة لندن، وتشارلي ووكر رئيس الأسواق الأولية في البورصة.

وذكر بيان لوزارة المالية أن هذا اللقاء شهد التباحث حول آليات تعزيز التعاون بين المصرية وبورصة لندن، بما يخدم أولويات الطرفين خلال الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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