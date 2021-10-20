عمر ربيع ياسين يتقدم بأوراق ترشحه في انتخابات الأهلي

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تقدم عمر ربيع ياسين اليوم الأربعاء، بأوراق ترشحه في انتخابات النادي الأهلي المقبلة على مقعد العضوية تحت السن.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب حدد يومي 25 و26 من شهر نوفمبر المقبل موعدا لإقامة انتخابات النادي علما بأن باب الترشح للانتخابات تم فتحه يوم السبت الماضي ١٦ أكتوبر الجاري وحتى يوم الجمعة ٢٢ أكتوبر.

ووجه عمر ربيع ياسين كلمة إلى جماهير وأعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي بعد تقدمه بأوراق ترشحه وشرح طموحاته وشرح برنامجه الانتخابي.

وجاءت الكلمة التي تقدم بها عمر ربيع إلى جماهير وأعضاء الأهلي كالتالي:-

«بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله، ‏‎انا عمر ربيع ياسين، ‏‎اهلاوي وافتخر، ‏‎ابويا رباني على حب الاهلي، ‏‎الاهلي بيتنا ولمتنا، ‏‎الاهلي الحاجة الحلوة في حياتنا، ‏‎الاهلي قوتنا»