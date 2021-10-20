لاعب الأهلي السابق: «مستوى الأهلي يتراجع.. وموسيماني يفتقد الشجاعة الهجومية»

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انتقد أحمد عادل الظهير الأيمن السابق للنادي الأهلي، المستوى الذي يقدمه الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة، تحت قيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وقال أحمد عادل في تصريحات تلفزيونية: «مستوى الأهلي به تراجع، حيث يغلب على أسلوب بيتسو موسيماني الطريقة الدفاعية ويفتقد للشجاعة الهجومية في العديد من المباريات».

وأضاف: «الأهلي لم يظهر بشكل جيد في مواجهة الحرس الوطني خارج الديار وذلك بسبب طريقة اللعب غير المعتادة من خلال تواجد 3 عناصر في خط الوسط، كما لم يتم توظيف عمرو السولية للعب تحت رأس الحربة لمحاولة تعويض غياب محمد مجدي قفشة».

وأشار إلى أن اعتماد بيتسو موسيماني في بعض المباريات على 3 عناصر في الوسط، يمنح اللاعبين رسائل سلبية بشأن الاتجاه في اللقاء نحو الاعتماد على الدفاع، كما يتسبب ذلك في منح المنافس الأفضلية وافقاد القلعة الحمراء الأفضلية المعنوية لأي منافس.

وتابع: «موسيماني عليه النظر إلى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، حيث بعد أن سجل منتخب مصر الهدف الأول في مرمى ليبيا لم يتراجع إلى الخلف وكان هناك إصرارًا شديدًا على التقدم والضغط وتسجيل الهدف الثاني والثالث، أما الأهلي فيتراجع للخلف بعد التقدم».

وقال: «الأهلي يفتقد إلى وجود الدكة القوية، ولا أرى أي لاعب في القائمة يستطيع تعويض غياب محمد مجدي قفشة، وهناك عناصر مثل على معلول وأكرم توفيق قد يجد الأهلي أزمة في توفير بديل مميز لها على مدار الموسم رغم ضغط المباريات المنتظر في الفترة القادمة، كما أن موسيماني يتسبب في تصعيب بعض المباريات على القلعة الحمراء بسبب طريقة اللعب أو التبديلات خلال اللقاء».