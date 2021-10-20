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رونالدو يُشعل حماس زملائه قبل موقعة مانشستر يونايتد أمام أتالانتا

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رونالدو يُشعل حماس زملائه قبل موقعة مانشستر يونايتد أمام أتالانتا رونالدو يُشعل حماس زملائه قبل موقعة مانشستر يونايتد أمام أتالانتا

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حاول كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد حشد زملائه في الفريق قبل مواجهة الشياطين الحمر مع أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وحث اللاعب المُلقب بـ «صاروخ ماديرا» لاعبي مانشستر يونايتد على «إظهار ما صنعناها» و«إثبات أنفسنا للعالما».

عانى مانشستر يونايتد من تراجع حاد في المستوى جعله يفوز في اثنتين فقط من آخر سبع مباريات في جميع المسابقات.

وتكبد فريق أولي جونار سولشاير هزيمة 4-2 على يد ليستر سيتي يوم السبت في ثاني خسارة له في آخر ثلاث مباريات بالدوري. وتركت النتيجة صاحب اللقب 20 مرة في المركز السادس في جدول الدوري الممتاز بفارق خمس نقاط عن تشيلسي المتصدر.

على هذا النحو، حاول كريستيانو رونالدو رفع الروح المعنوية للفريق. يعتقد البرتغالي أن دوري أبطال أوروبا يمكن أن يكون نقطة الانطلاق لمانشستر يونايتد.

وكتب رونالدو عبر حسابه الشخصي على موقع «انستجرام» قبل ساعات من انطلاق المواجهة: «حان وقتنا. يجب أن نظهر ما صنعناه ودوري الأبطال هو المنافسة المثالية لإثبات أنفسنا للعالم، لا اعذار».

وسجل المهاجم البرتغالي خمسة أهداف في أول خمس مباريات له مع مانشستر يونايتد منذ وصوله من يوفنتوس هذا الصيف. لكن رونالدو عانى في الأسابيع الأخيرة، حيث فشل في هز الشباك في ثلاث مباريات متتالية في الدوري.

المصرى اليوم

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