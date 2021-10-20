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موسيمانى يطالب الأهلي بالتعاقد مع حارسين مرمى فى يناير

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موسيمانى يطالب الأهلي بالتعاقد مع حارسين مرمى فى يناير موسيمانى يطالب الأهلي بالتعاقد مع حارسين مرمى فى يناير

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طلب الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى المدير الفنى، من إدارة النادى التعاقد مع حارسين مرمى خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة لحاجة الفريق الى حراس على أعلى مستوى بعدما عانى الفريق من غياب محمد الشناوى أمام بطل النيجر فى المباراة الماضية وعدم قناعة موسيمانى بالثنائى على لطفى ومصطفى شوبير، حيث تتجه النية الى إعارتهما فى حالة تدعيم الفريق بحراس جدد.

ووفقا لمصدر داخل الأهلى فان الجهاز الفنى وضع محمد بسام حارس طلائع الجيش والمهدى سليمان حارس بيراميدز تحت دائرة الإهتمام لرغبتة فى انضمامهما للفريق فى يناير المقبل.

المصرى اليوم

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