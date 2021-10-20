نيوكاسل ينفصل عن مدربه ستيف بروس بالتراضي

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أعلن نيوكاسل يونايتد الانجليزي في بيان، الأربعاء، أن المدرب ستيف بروس ترك منصبه بالتراضي بعد أسبوعين من استحواذ مجموعة استثمارية بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي.

وأضاف البيان: "يؤكد نيوكاسل يونايتد أن ستيف بروس ترك منصبه بالتراضي. ويتقدم النادي بخالص الشكر والامتنان لستيف على جهوده مع النادي ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

وقال بروس سابقا، بعد الاستحواذ السعودي مباشرة، إنه سيتفهم تماما قرار الملاك الجدد إذا أرادوا تغييره.

لكن النادي سمح له بقيادة الفريق أمام توتنهام هوتسبير الأحد الماضي، ليحتفل بمباراته رقم 1000 في مسيرته التدريبية.

وقال نيوكاسل إن جرايم جونز سيقود الفريق مؤقتا اعتبارا من مواجهة يوم السبت أمام كريستال بالاس.

ويقبع نيوكاسل في المركز الـ19 قبل الأخير على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ" دون أي فوز حتى الآن، حيث تعادل في 5 مباريات وخسر في 3.

ويحلم عشاق نيوكاسل أن يستعيد النادي أمجاده عقب استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يرأسه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على هذا النادي صاحب التاريخ الكبير والجماهيرية العريضة، ولكن المتعثر كرويا منذ سنوات.

وبات بإمكان نيوكاسل أن يتطلع إلى مستقبل مشرق بعدما تم ضخ 418 مليون دولار لشراء 80 في المئة من أسهم النادي، خصوصا مع رحيل المالك القديم، مايك آشلي، والقدرة المالية الكبيرة للمالكين الجدد المستعدين لانفاق الملايين لجعل الفريق قوة لا يستهان بها في السنوات المقبلة.

المصدر: وكالات