صحة المنوفية: تدريب فرق مكافحة العدوى بالمستشفيات ضمن خطة التدريب المستمر

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قامت إدارة مكافحة العدوي بالمنوفية، برئاسة الدكتورة رشا فخر الدين، مدير إدارة مكافحة العدوي، بتدريب فرق مكافحة العدوى بالمستشفيات أطباء وتمريض، ضمن خطة التدريب المستمر للإدارة، حيث تم التدريب على إجراءات مكافحة العدوى داخل عيادات الأسنان واقسام الرعاية المركزة والعزل والحضانات والعمليات والغسيل الكلوى، وتم التأكيد على المتابعة المستمرة والمرور اليومى للفرق والالتزام بفرز جميع المترددين والعاملين بالمستشفيات وعدم التراخي والتشديد على تفعيل خطوط سير الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا كوفيد ١٩.

ووجه وكيل الوزارة فرق مكافحة العدوى بضرورة تكثيف الأعمال الإشرافية والمتابعة المستمرة، لمطابقة مدي التزام المنشآت الطبية بمحافظة المنوفية بمعايير مكافحة العدوي بالمستشفيات مؤكدا على استمرار التدريب المكثف للفرق الطبية على طرق وأساليب مكافحة العدوي، حرصاً على أمن وسلامة الفرق الطبية ومدي أهمية دور مكافحة العدوي والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضمانا لصحة المرضى والاطقم الطبية.