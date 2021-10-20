بعد رحيله رسميًا.. هؤلاء هم المرشّحون لخلافة ستيف بروس في نيوكاسل

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أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي رحيل مدربه ستيف بروس عن منصبه بالتراضي، وذلك بعد سلسلة من النتائج السلبية حققها الفريق تحت قيادته.

وكانت المباراة الأخيرة للمدرب ستيف بروس مع المكبايس، أمام توتنهام هوتسبير والتي أقيمت مساء الأحد وانتهت بتفوق الضيوف بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار مُنافسات الجولة الثامنة من البريميرليج.

ويحتل نيوكاسل المركز الـ19 في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، جمعها من 8 مباريات، حيث تعادل في 3 وخسر 5 مباريات ولم يحقق أي فوز.

وترصد صحيفة «المصري اليوم» أبرز المدربين المُرشحين لقيادة نيوكاسل خلفاً للمدرب ستيف بروس:

6- باولو فونسيكا

مدرب روما السابق باولو فونسيكا هو أحدث اسم يتم ربطه بالتعاقد إلى نيوكاسل يوناتيد خلفاً للمدرب ستيف بروس.

المدرب البالغ من العمر 48 عامًا يتمتع بخبرة طويلة في مُختلف الدوريات، حيث كان آخر منصب له في روما هو العاشر له في آخر 14 عامًا. جاءت أنجح فترة له في أوكرانيا، عندما فاز بثلاثة ألقاب مع شاختار دونيتسك.

كان فونسيكا قريبًا جدًا من التعاقد مع توتنهام هوتسبير خلال المرحلة الماضية خلفًا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي رحل عن السبيرز وانتقل إلى العاصمة الإيطالية روما لتدريب نادي العاصمة.

5- لوسيان فافر

يعد لوسيان فافر من أبرز المُرشحين لقيادة نيوكاسل يوناتيد خلال المرحلة القادمة، خاصةً أنه يمتلك تاريخًا طويلاً مع الأندية العملاقة في القارة الأوروبية.

المدرب السويسري، صاحب الـ 63 عامًا، لا يُدرب أي فريق حاليًا وذلك بعدما غادرة بوروسيا دورتموند العام الماضي.

كان فافر قريبًا من التعاقد مع الانضمام إل كريستال بالاس خلال الصيف قبل أن يستقر الحال على تعيين المدرب الفرنسي الشاب باتريك فييرا لاحقًا.

رسخ فافر سمعته الإدارية بفوزه بالدوري السويسري مع سيرفيت وزيورخ، لكنه ارتقى بمسيرته إلى المستوى التالي عندما قضى عامين ونصف العام في تدريب بوروسيا دورتموند، وحصل على لقب كأس ألمانيا.

4- فرانك لامبارد

لامبارد لم يحقق أي نجاح حقًا منذ دخوله عالم التدريب وقيادة تشيلسي في الفترة الماضية قبل رحيله وتعاقد البلوز مع المدرب الألماني توماس توخيل.

لامبارد قاد ديربي كاونتي إلى التصفيات المؤهلة إلى الدوري الإنجليزي الممتتاز، لكنه خسر أمام ليدز يونايتد، بينما انتهت فترته التي استمرت 18 شهرًا مع تشيلسي بإقالته بعد أن فشل في تشكيل فريق ناجح على الرغم من إنفاقه 200 مليون جنيه إسترليني. في فترة الانتقالات الصيفية. بعد خمسة أشهر من إقالته، قاد توماس توخيل نفس الفريق للفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك، سيكون لدى لامبارد إمكانيات مالية كبيرة خلال سوق الانتقالات وسيكون قادرًا على بدء العمل على الفور نظرًا لأنه لا يعمل حاليًا.

3- أوناي إيمري

تمت الإشارة إلى اسم إيمري بقوة على نحو متزايد في اليومين الماضيين، حيث من المفهوم أن الإسباني كان على رادار أماندا ستافيلي وجيمي روبن حيث يفكران في ما يجب القيام به بعد ذلك.

اشتهر المدرب البالغ من العمر 49 عامًا في هذا البلد بفترة 18 شهرًا التي قضاها في تدريب آرسنال، والتي اعتُبرت على نطاق واسع بمثابة إخفاق نظرًا لأنه تمت إقالته بعد فشله في قيادة الجانرز إلى المراكز الأربعة الأولى. ومع ذلك، فقد أثبت نفسه كواحد من المديرين الرائدين في أوروبا.

فاز بثلاث بطولات الدوري الأوروبي خلال الفترة التي قضاها مع إشبيلية، وحقق أيضًا لقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، وقاد فريقه الحالي، فياريال، للفوز في الدوري الأوروبي الموسم الماضي، بفوزه على مانشستر يونايتد في النهائي. بينما بدأ مشواره في الدوري الإسباني الحالي مع فياريال، تشير الدلائل إلى أنه سيكون على استعداد للذهاب إلى نيوكاسل.



2- بريندان رودجرز

من بين جميع المتنافسين الرئيسيين المرتبطين بالتعاقد مع نيوكاسل، رودجرز هو الوحيد الذي استبعد نفسه من السباق. وإدراكًا منه للتكهنات التي تربطه بتينيسايد، أعاد رودجرز تأكيد التزامه تجاه ليستر سيتي بأقوى طريقة ممكنة في نهاية الأسبوع الماضي.

هل يمكن أن يتغير موقفه إذا قدم له نيوكاسل عرضًا رسميًا؟ يبدو من غير المحتمل. لعب رودجرز دورًا كبيرًا في كونه رجلًا يلتزم بكلمته، وكما أثبت فوزه يوم السبت 4-2 على مانشستر يونايتد، فقد طور ليستر إلى نقطة أصبح فيها منافسًا حقيقيًا على مكان في دوري أبطال أوروبا. يعرف الخير متى قد يكون هذا هو الحال في نيوكاسل.

جاذبية رودجرز واضحة بالنظر إلى إنجازاته مع كل من سلتيك وليستر، لكن من شبه المؤكد أن نيوكاسل سيتعين عليه البحث في مكان آخر.

2- أنطونيو كونتي

كونتي هو الأكثر شهرة بين جميع المديرين المرتبطين بنيوكاسل، على الرغم من أنه في هذه المرحلة، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الإيطالي على استعداد لتولي المسؤولية في سانت جيمس بارك.

فاز الإيطالي البالغ من العمر 52 عامًا بثلاثة ألقاب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي مع يوفنتوس، ولقب إيطالي آخر مع ميلان، وتوج بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي خلال فترة تدريبه في تشيلسي.

سيكون انقلابًا كبيرًا إذا نجح نيوكاسل يونايتد حقًا في الحصول على توقيع كونتي. سيرته الذاتية خيالية وسيُحقق نجاحًا كبيرًا في حال الحصول على خدماته من جانب الماكبايس.

1- روبيرتو مارتينيز

هل سيغيب مارتينيز عن بلجيكا للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع نيوكاسل؟ إنه سؤال مثير للاهتمام مع اقتراب موعد كأس العالم 2022 المقبلة بعد عام واحد فقط.

كان مارتينيز شخصية مشهورة خلال مسيرته الكروية، وقد أبلى بلاءً حسنًا خارج دوري الدرجة الأولى مع ويجان وسوانزي قبل أن ينتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع إيفرتون. كانت فترة ثلاث سنوات التي قضاها في جوديسون بارك محبطة إلى حد ما، على الرغم من أنه قاد فريق التوفيز إلى تحقيق نتائج رائعة في الدوري الأوروبي.

لقد أدى أداءً جيدًا مع بلجيكا، حيث أخذ المنتخب إلى قمة التصنيف العالمي، على الرغم من أنه يمكن القول إن فشله في الفوز بأي ألقاب مع المنتخب البلجيكي الأكثر موهبة في العالم هو علامة سوداء ضده. عمل سابقًا مع مساعد نيوكاسل الحالي جرايم جونز.