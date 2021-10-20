الضرائب : تسريع وتيرة تطوير ودمج مأموريات «الدخل والقيمة المضافة»

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اعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب الانتهاء من دمج منطقة القاهرة رابع بالكامل ، و مأمورية المعادى ( دخل وقيمة مضافة ) والتى تعد نواة لدمج باقى المأموريات التابعة لمنطقة القاهرة رابع ؛ والتى جارى العمل على تطبيق الدمج عليها ، لافتًا إلى أن هذا يأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالإسراع من وتيرة تطوير ودمج مأموريات المصلحة ( دخل ، وقيمة مضافة ) .

وأوضح عبد القادر فى بيان صحفى - الأربعاء - أنه تم توزيع العاملين بمنطقة القاهرة رابع ومأمورية المعادى على أماكن عملهم بالمقر الجديد للمنطقة والمأمورية ، لافتاً إلى أنه بعد اكتمال دمج باقى المأموريات التابعة لمنطقة القاهرة رابع سيتم تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة بهذه المأموريات ، مشيرًا إلى أن دمج مأموريات ضرائب الدخل ومأموريات القيمة المضافة على مستوى الجمهورية يتم تدريجيًا وفقًا لخطة زمنية محددة ، وتم البدء بمنطقة القاهرة رابع والمأموريات التابعة لها ، ويبلغ عددها 10 مأموريات مدمجة ، لافتًا إلى أن الدمج من شأنه توحيد جميع ملفات الممول الضريبية (دخل ، قيمة مضافة) في مأمورية واحدة وهى المأمورية التي يتبعها النشاط الرئيسي للممول ، الأمر الذي سيؤدي إلي توحيد واجهة التعامل مع المصلحة ، و إتاحة التعاملات الإلكترونية من خلال شبكة الإنترنت، والتعامل بإجراءات موحدة وأسلوب متناسق علي كافة الأوعية الضريبية، وكذلك توفير الجهد والوقت علي الممولين مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة على المأموريات المدمجة فى منتصف الشهر القادم تيسيرًا على الممولين و لتقديم الخدمات الضريبية بالسرعة والكفاءة المنشودة.

وقال رئيس مصلحة الضرائب إن الدمج يعد من أهم الموضوعات التي تمر بها مصلحة الضرائب حاليًا وهو يعني وجود هيكل تنظيمي موحد لمصلحة الضرائب ككل يشمل كل من الضرائب العامة وضريبة القيمة المضافة ، وبالتالي فالممول سوف يتعامل مع مأمورية واحدة وملف واحد ورقم ضريبي واحد وبداية واحدة ونافذة واحدة ، موضحًا أنه جاري تطبيق الدمج حاليا بشكل مرحلي على المناطق الضريبية على مستوى الجمهورية ، وتم البدء بمنطقة القاهرة رابع من خلال ١٠ مأموريات ضريبية مدمجة والتي ستتعامل كذلك مع منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ،لافتًا إلى أنه سيتم تباعا استكمال دمج باقي المناطق والمأموريات ونشر منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة بشكل مرحلي .