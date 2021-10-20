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موعد مشاهدة بث مباشر لمباراة بنفيكا ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

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موعد مشاهدة بث مباشر لمباراة بنفيكا ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا موعد مشاهدة بث مباشر لمباراة بنفيكا ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

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يستضيف فريق بنفيكا البرتغالي نظيره بايرن ميونخ الألماني على ملعب دا لوز في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء 20-10-2021 ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يدخل الفريقان المباراة وعينهما على نقاطها الثلاث، حيث يسعى بايرن ميونخ لإثبات أحقيته في صدارة جدول ترتيب المجموعة التي يحتلها برصيد 6 نقاط، ويأمل بنفيكا في تأمين مكانه في وصافة المجموعة برصيد 4 نقاط والابتعاد عن دينامو كييف في المركز الثالث برصيد نقطة، وخوفا من انتفاضة برشلونة الذي يتذيل المجموعة بدون نقاط.

ينطلق اللقاء الساعة التاسعة بتوقيت - القاهرة ، العاشرة بتوقيت - مكة المكرمة ، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات - دبي

تنقل المباراة عبر قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا على قناة بين سبورت بريميم 3.

بايرن ميونخ - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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