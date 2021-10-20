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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد، مواعيد إجراء قرعة كأس مصر لموسم 2021-2022 للرجال والسيدات.

وأرسل اتحاد اليد، خطابًا للأندية يخطرهم بتحديد 27 أكتوبر الجاري، موعدًا لسحب قرعة كأس مصر للسيدات في الحادية عشر صباحًا، بينما تقام قرعة كأس مصر للرجال في الثانية عشر والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تقام القرعة بمقر الاتحاد المصري لكرة اليد، في مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، وشدد اتحاد كرة اليد، على حضور مندوب واحد لكل ناد، في مراسم إجراء القرعة.

يذكر أن الأهلي هو حامل لقب البطولة على صعيد الرجال، بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 26-23، كما توجت سيدات المارد الأحمر باللقب المحلي، بعد فوزهن على نظيرتهن من الزمالك بنتيجة 27-20.