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موعد بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد بقيادة رونالدو ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

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موعد بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد بقيادة رونالدو ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا موعد بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد بقيادة رونالدو ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

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يستضيف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيادة كريستيانو رونالدو نظيره أتالانتا الإيطالي في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء 20-10-2021 على ملعب اولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يدخل الفريقان المباراة وعينهم على نقاطها الثلاث خاصة أن جميع فرق المجموعة تمتلك حظوظ التأهل بعد مرور جولتين حيث يحتل فريق أتالانتا صدارة ترتيب جدول المجموعة برصيد 4 نقاط، وفي المركز الثاني يانج بويز السويسري برصيد 3 نقاط، مانشستر يونايتد الثالث 3 نقاط، فياريال الإسباني نقطة واحدة.

ينطلق اللقاء الساعة التاسعة بتوقيت - القاهرة , العاشرة بتوقيت - مكة المكرمة , الحادية عشر بتوقيت الإمارات - دبي

تنقل المباراة عبر قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا على قناة بين سبورت بريميم 1.

مانشستر يونايتد - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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