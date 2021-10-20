المالية: غرفة عمليات بالجمارك لحل كافة معوقات تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات

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أكدت الدكتورة منى ناصر مساعد وزيرالمالية للمتابعة وتطوير الجمارك، أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» تسير بشكل مستقر ومتنامي، كما شهدت عمليات التسجيل تجاوبًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال في مختلف روافد المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، مشيرة إلى أن مصلحة الجمارك تعمل على مدار الساعة لتسهيل كافة الاجراءات وإزالة كافة المعوقات التي قد يواجهها مجتمع الأعمال، حيث أقرت المصلحة عدم خضوع رسائل «الترانزيت» المباشر والحاويات الفارغة التي ترد من الخارج لاستخدامها في التعبئة لنظام التسجيل المسبق للشحنات، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار24ساعة بالإضافة إلى غرف عمليات فرعية بالمنافذ الجمركية لمتابعة تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، للتلقى والرد على كافة الاستفسارات الخاصة ببيانات ومستندات المنظومة الجديدة وإجراءات عملها.

جاء ذلك خلال ندوة «التسجيل المسبق للشحنات» التي نظمها الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى، للوقوف عيل الموقف التنفيذي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات وعرض أي مستجدات متعلقة بالتنفيذ وعرض مقترحات المجتمع التجاري فيما يخض أليات التنفيذ وتسهيل الاجراءات، بحضورمحمد المصري النائب الأول لرئيس الاتحاد والدكتورة منى ناصر مساعد وزيرالمالية للمتابعة وتطوير الجمارك والدكتورعلاء عز أمين عام الاتحاد وحمدى النجاررئيس الشعبه العامه للمستوردين ورؤساء الغرف التجاريه واعضاء الشعب العامه بالاتحاد.

وأشارت ناصر إلى أنه من ضمن التسهيلات التي أطلقتها مصلحة الجمارك لتنفيذ منظومة التسجيل المسبق عدم مطالبة المستورد أو من يمثله قانونا تقديم فاتورة معتمدة من الغرف التجارية والاكتفاء بقبول الفاتورة التجارية التفصيلية وفقا لنص المادة 232 من اللائحة التنفيذية بقانون الجمارك الجديد.

وفيما يخص الشحنات الخاصة بالسلع الاستراتيجية التي ترد إلى الموانئ البحرية المصرية فإن المستورد أو وكيله يقوم بطلب إصداررقم التعريف الموحد «ACID» لكل شحنة أو «بوليصة» خلال مدة لا تقل عن ثلاث ساعات قبل تقديم «المانيفستو وأوضحت أنه في حالة تعذر تسجيل بيانات الشركات المصدرة لمصر من مناطق الحروب أو الكوارث على منصة»بلوك تشين«يقوم المستورد المصري بالحصول على صور المستندات لكل شركة مصدرة يتعامل معها»السجل التجاري، والبطاقة الضريبية وكشف حساب بنكي للشركة معتمد من البنك «...كما يقدم المستورد تعهدا بصحة المستندات والبيانات المقدمة موثقة ومعتمدة بصحة توقيع من البنك وتكون جميع المستندات موثقة من سفارة بلد التصدير أو مكتب التمثيل التجاري الخاص بها داخل مصر ثم يتم تقديمها إلى شركة»MTS«لاتخاذ اللازم نحو تسجيل بيانات حساب الشركة على منصة»بلوك تشين« وتفعيله.

ومن جانبه، أكد محمد المصرى النائب الاول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على نجاح التعاون الدائم والمستمر بين الاتحاد للغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات ووزارة المالية ومصالحها في تسهيل وازالة العديد من المعوقات التي قد تظهر في التطبيق العملي لنظم الضرائب والجمارك الجديدة من خلال مراكز التميز بالغرف التجارية التي تضم كافة الجهات ومنها الضرائب والجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وطالب بان تضم مكاتب من الجمارك للمساعدة في تسجيل الشركات بالنافذة ويمكن البدء في المحافظات التي بها موانئ تيسيرا على منتسبى الغرف من التجار والصناع والمستوردين ومؤدى الخدمات للتسجيل بها إلى جانب تحديث الاسعارالاسترشاديه للجمارك التي يتم التعامل بها شهريا لمواكبة وملاحقة التطورات السريعه في الاسعار العالمية .

وأشاد المصري بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» مشيرا إلى أن هناك بطء في عمليات تسجيل الشركات بالاضافة إلى سقوط السيستم بشكل متقطع مما يعد عائقا أمام الشركات الراغبة في التسجيل.

وطالب بزيادة عدد الفنيين القائمين على عمل النافذة والاستعداد لدخول باقي الشركات التي لم تسجل حتي الان ليتم تلاشي المشكلات الناتجة عن صعوبة التحميل على البرنامج والتمكن من سرعة التسجيل على النافذة مع ادخال تعديل على النظلم يتيح التعديل بين الموانى المصرية في حالة وجود أي تغييرات تحدث بين المصدر الاجنبى والمستورد المصرى حول ميناء استلام الشحنات إلى جانب كتابة اسماء الموانى المصرية باللغتين العربية والانجليزية على النافذة، إضافة إلى تخصيص مسار سريع بكل مركز لوجيستي للمنضمين إلى المنظومة وإتاحة أولوية الإفراج المسبق والكشف الفورى للشهادات.

ومن جانبه، قال حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة اعدت مذكرة بكافة الملاحظات والمطالب لتسهيل تطبيق النظام الجديد للتسجيل المسبق للشحنات وتضم انشاء لجنة لقبول التظلمات الجمركية داخل مقر الشركة للنظر في التظلمات وفى اطار وسيلة اتصال مباشرة وقوية للرد على تظلمات المتعاملين دون تأخير، وانشاء مراكز لوجيستية تابعة بالغرف التجارية مثل مراكز الارشاد الضريبى.