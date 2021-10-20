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بنك يشارك في الطرح العام لشركة إي فاينانس ببيع نسبة 15% من حصته

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بنك مصر يشارك في الطرح العام لشركة إي فاينانس ببيع نسبة 15% من حصته بنك يشارك في الطرح العام لشركة إي فاينانس ببيع نسبة 15% من حصته

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شهدت سوق الأوراق المالية -البورصة- طرح شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، الشركة المتخصصة في التكنولوجيا المالية والبنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية والشريك الحصري للمدفوعات الحكومية.

وشهد الطرح إقبالا كبيرًا من الأفراد، حيث تم تغطية الطرح العام 61.4 مرة ليكون أحد أكبر الطروحات التي شهدتها البورصة المصرية بحصيلة بلغت 5.8 مليار عن بيع 417.8 مليون سهم تمثل 26.1% من الشركة.

وأقدم بنك مع باقي مساهمي الشركة على بيع 15.0% من أسهمهم تعزيزًا للتوجه العام للدولة المصرية لزيادة رأس المال الحر للشركة، المساهمة في برنامج الطروحات الحكومية فضلا عن الأثر الإيجابي الذي يعود على الشركة والاقتصاد من خلال دخول مستثمرين محليين وأجانب حيث بلغت نسبة المستثمرين الأجانب في الطرح 72.0% مما يساهم في زيادة حجم التداولات ودعم السيولة.

وعلق محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قائلا: «يسعدنا إتمام ذلك الطرح، حيث أن الشركة تعتبر أحد أهم اللاعبين بسوق المدفوعات في مصر، إذ تقدم خدماتها من خلال مجموعة متنوعة من المنصات التي تتخصص بتسوية معاملات الدفع والتحصيل الحكومية التي يبلغ قيم عملياتها خلال عام 2020 مبلغ 2.1 ترليون جنيه، مقسمة إلى 1.4 تريليون جنيه مدفوعات و0.7 تريليون جنيه متحصلات. هذا فضلا عن وجود منصة للجمارك، والقطاع الزراعي، والقطاع الصحي، واستحواذها على حصة 75.0% من سوق إصدار البطاقات البلاستيكية في مصر، وتقديمها لخدمات التعهد، والاستشارات الفنية لدفع عملية التحول الرقمي بالبلاد».

وأعرب عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن سعادته بنجاح طرح ومساهمة بنك مصر بذلك الطرح، مشيرًا إلى أن البنك حقق معدل عائد داخلي على الاستثمار في الشركة يفوق 45.0%، وأن طرح الشركة يمثل قيمة مضافة لمحفظة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ويساهم في تعزيز نمو رأس المال السوقي ويقدم منتجات جديدة تُمكن المُستثمرين بالسوق من تنويع استثماراتهم في شركات قوية بالسوق المصري، خاصة وأن الشركة تمثل أحد اللاعبين الرئيسيين الذي تعتمد عليه الدولة المصرية في خطواتها تجاه تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تستهدف التحول نحو الاقتصاد الرقمي والاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في تقديم خدمات ذكية للمواطنين.

المصرى اليوم

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