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شوبير يكشف سبب إيقاف عقوبة شيكابالا

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شوبير يكشف سبب إيقاف عقوبة شيكابالا شوبير يكشف سبب إيقاف عقوبة شيكابالا

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كشف الإعلامي أحمد شوبير سبب إيقاف عقوبة شيكابالا لاعب نادي ، وكتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» :«سبب ايقاف عقوبة شيكابالا عدم التحقيق مع اللاعب سواء من لجنة المسابقات أو لجنة التظلمات وإعطاء اللاعب الفرصة للدفاع عن نفسه فيما هو منسوب اليه»

وتابع: «وحيث ان اتحاد الكرة امتنع عن تقديم ما يفيد التحقيق مع اللاعب أو اخطاره بموعد التحقيق مما يعد قرينة على عدم وجود أي من هذه الإجراءات قد قام بها الاتحاد»

واختتم: «ولم يحضر أحدا من ممثلى الاتحاد أو وكلاؤه القانونيين ولم يدافع عن قرار مما يؤكد صحة موقف اللاعب ويكون قرار لجنة التظلمات يستلزم إيقافه لتوافر شروط الاستعجال من الجدية والضرر في حق اللاعب».

وكانت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة قررت تخفيف عقوبة شيكابالا من الإيقاف 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه، إلى 8 مباريات وتغريمه 250 ألف جنيه.

المصرى اليوم

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