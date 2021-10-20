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واصلت أسعار الذهب صباح اليوم الاربعاء، 20 أكتوبر2021، ارتفاعها مع بداية التداول بالبورصة بعدما حققت فى نهاية التعاملات مساء الثلاثاء، أعلى مستوى لها من 3 أسابيع، ويرجع ارتفاع سعر الذهب عالميا إلى تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة، بينما استقر سعر الذهب في مصر عند الأسعار التى حققها بالأمس، وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارا من 772 إلى 774 جنيها.

وتقدم «المصرى اليوم» نشرة أسعار الذهب محليا وعالميا، لارشاد المواطنين الذين يرغبون في اقتناء الذهب سواء للاستثمار والادخار أو للزينة والخطوبة والأفراح.

أعلنت شعبة الذهب في مصر صباح اليوم أسعار الذهب في محال الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطًا والمعروف بالبندقى من 882 إلى 885 جنيها، وهو الأقل مبيعا أو إقبالا في مصر ولكن يحبه مواطنى دول الخليج .

وأعلنت الشعبة أن سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارا في مصر تراوح ما بين 772 إلى 774 جنيها، ويشهد اقبالا كبيرا في الوجه البحري.

أعلنت الشعبة أن سعر الذهب عيار 18 قيراطا يتراوح مابين 662 إلى 664 جنيهاوهو النوع الأكثر إقبالا ومبيعا في القاهرة الكبرى والإسكندرية .

وتراوح سعر الجنيه الذهب ما بين 6176 إلى 6192 جنيهًا، وهذه الأسعار بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار.

شهدت أسعار الذهب عالميا ارتفاعا نسبيا مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة وارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.22%، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.22%، إلى 1774.35 دولارا للأوقية، وقد يجد الذهب نقاط الدعم عند 1760.30 دولارا ، ونقاط الدعم عند 1801.90 دولارا، بينما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.02% .

ارتفعت اسعار الذهب في أسواق المال، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 785.03 جنيها، وسجل عيار 24 قيراطا، 897.18 جنيها، وسجل عيار 18 قيراطا، 672.89 جنيها وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1,776.23 $ .

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