أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 3): برنامج مباريات الاربعاء

تدور اليوم الاربعاء 20 أكتوبر، الدفعة الثانية من مباريات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وفق البرنامج التالي:
برشلونة - دينامو كييف (س17 و45 دق) بي ان سبور بريميوم1
سالزبورغ - فولفسبورغ (س17 و45 دق) بي ان سبور بريميوم2
بنفيكا - بايرن مونيخ (س20) بي ان سبور بريميوم3
يونغ بويز - فياريال (س20) بي ان سبور الانقليزية2
مانشستر يونايتد - أتلانتا (س20) بي ان سبور بريميوم1
تشيلسي - مالمو (س20) بي ان سبور بريميوم2
زينيت سانت بطرسبرغ - جوفنتس (س20) بي ان سبور اكسترا1
ليل - إشبيلية (س20) بي ان سبور1