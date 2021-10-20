أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 3): برنامج مباريات الاربعاء

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تدور اليوم الاربعاء 20 أكتوبر، الدفعة الثانية من مباريات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وفق البرنامج التالي:

برشلونة - دينامو كييف (س17 و45 دق) بي ان سبور بريميوم1

سالزبورغ - فولفسبورغ (س17 و45 دق) بي ان سبور بريميوم2

بنفيكا - بايرن مونيخ (س20) بي ان سبور بريميوم3

يونغ بويز - فياريال (س20) بي ان سبور الانقليزية2

مانشستر يونايتد - أتلانتا (س20) بي ان سبور بريميوم1

تشيلسي - مالمو (س20) بي ان سبور بريميوم2

زينيت سانت بطرسبرغ - جوفنتس (س20) بي ان سبور اكسترا1

ليل - إشبيلية (س20) بي ان سبور1