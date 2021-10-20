أخبار عاجلة

حسين السيد ينتظر موافقة كارتيرون لتجديد عقد حازم إمام -
لجنة الزمالك تنتظر وصول خطاب من الجهة الإدارية -
لبنان: نقص حاد في تمثيل النساء في المجال السياسي ومتوسط أجورهن أقل من أجور الرجال -
البنطال يدفع جامعة جدة لإصدار بيان -
"طوارئ منظمة الصحة": كورونا لم ينته بعد.. ولا يزال يشكل حدثاً استثنائياً -
السودان.. "حمدوك" يعود إلى منزله بعد 24 ساعة من وضعه قيد الإقامة الجبرية -
الاتحاد الأوروبي يحثُّ على زيادة استثماراته الخضراء في السعودية ودول الخليج -
شاهنده المغربي: عندى حلم انى احكم كرة قدم للرجال -
تضامن سوهاج تحصل على جائزة مصر للتميز الحكومي -
برلماني: الشرقية للدخان تستغل الدوري في الترويج للتبغ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. كوورة

أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 3): برنامج مباريات الاربعاء

Print
أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 3): برنامج مباريات الاربعاء أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 3): برنامج مباريات الاربعاء

تدور اليوم الاربعاء 20 أكتوبر، الدفعة الثانية من مباريات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وفق البرنامج التالي:

برشلونة - دينامو كييف (س17 و45 دق) بي ان سبور بريميوم1
سالزبورغ - فولفسبورغ (س17 و45 دق) بي ان سبور بريميوم2
بنفيكا - بايرن مونيخ (س20) بي ان سبور بريميوم3
يونغ بويز - فياريال (س20) بي ان سبور الانقليزية2
مانشستر يونايتد - أتلانتا (س20) بي ان سبور بريميوم1
تشيلسي - مالمو (س20) بي ان سبور بريميوم2
زينيت سانت بطرسبرغ - جوفنتس (س20) بي ان سبور اكسترا1
ليل -  إشبيلية (س20) بي ان سبور1

كوورة

مواضيع متعلقة
نادي النصر الليبي يعلن عن ضمّ اللاعب السابق للملعب التونسي أحمد المقصي

نادي النصر الليبي يعلن عن ضمّ اللاعب السابق للملعب التونسي أحمد المقصي

أهلي طرابلس الليبي يعزز صفوفه باللاعب التونسي محمد المثناني

أهلي طرابلس الليبي يعزز صفوفه باللاعب التونسي محمد المثناني

تأمين كأس العرب 2021، تدريب ما يقارب 10 آلاف فرد من جميع القوى

تأمين كأس العرب 2021، تدريب ما يقارب 10 آلاف فرد من جميع القوى

إصابة مدرب بايرن ميونيخ ناجلزمان بفيروس كورونا

إصابة مدرب بايرن ميونيخ ناجلزمان بفيروس كورونا